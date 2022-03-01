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SPOR HABERİ - PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği sevklerini açıkladı. Buna göre; Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray, Konyaspor ve BB Erzurumspor çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 17:58
SPOR HABERİ - PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

TFF'den yapılan açıklamada Emre Belözoğlu'nun, turuncu-lacivertli ekibin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi ile saha olayları, Kasımpaşa'nın ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

İttifak Holding Konyaspor'un kalecisi Eray Birniçan'ın Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği kaydedildi. Eyüpsporlu futbolcu Pa Dibba'nın ise Manisa FK ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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