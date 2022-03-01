Kupa aşkına tribüne

Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çeyrek finalde yarın Karagümrük ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini belirtti. Taraftarlardan destek isteyen Çalımbay, "Kupa maçı bizim için çok önemli. Bu maçta taraftara çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın mutlaka bu maça gelmesi gerekiyor. Kupa da hedeflerimizden bir tanesi. Onun için bu maçı mutlaka iyi bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Bu, taraftarsız olmaz. Oyuncular bile maçtan önce, 'Taraftar var mı, geldi mi?' diye soruyor. Futbolcularımız taraftarla oynamayı çok istiyor. Taraftar bizim için büyük bir güç. Bundan önceki yıllarda hep taraftarlarımızla güzel şeyler yaptık" diye camiaya çağrıda bulundu.

İKİ DEPLASMAN ÇOK KRİTİK

Rıza Çalımbay, Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında ligde zor maçların kendilerini beklediğini belirtip, önlerindeki iki deplasmana dikkati çekti. Çalımbay, "Antalyaspor ve Adana Demirspor deplasmanları bizim için çok kritik. Tek sıkıntımız, her zamanki gibi sakatlarımız. Bu sezon ideal 11 ile hiçbir zaman sahaya çıkamadık. Hep eksikler, sıkıntılar oldu" ifadelerini kullandı.