Haberler Futbol 📺Crystal Palace Stoke City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺Crystal Palace Stoke City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace sahasında Stoke City'i ağırlayacak. Kazanan ekip adını çeyrek finale yazdıracak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Crystal Palace-Stoke City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 10:37 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 10:38
📺Crystal Palace Stoke City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Crystal Palace-Stoke City maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere FA Cup'ta Crystal Palace sahasında Stoke City'i ağırlayacak. Mücadelenin kazananı çeyrek finale yükselecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...

🔎CRYSTAL PALACE-STOKE CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace'ın sahasında Stoke City'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.30'da başlayacak ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝CRYSTAL PALACE-STOKE CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Butland; Kelly, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Milivojevic, Kouyate; Edouard, Benteke, Eze

Stoke City: Bursik; Wilmot, Chester, Moore, Tymon; Allen, Thompson; Campbell, Powell, Wright-Phillips; Maja

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