📺Crystal Palace Stoke City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Crystal Palace-Stoke City maçını takip etmek için tıklayın!
İngiltere FA Cup'ta Crystal Palace sahasında Stoke City'i ağırlayacak. Mücadelenin kazananı çeyrek finale yükselecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...
🔎CRYSTAL PALACE-STOKE CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Crystal Palace'ın sahasında Stoke City'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.30'da başlayacak ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📝CRYSTAL PALACE-STOKE CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Crystal Palace: Butland; Kelly, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Milivojevic, Kouyate; Edouard, Benteke, Eze
Stoke City: Bursik; Wilmot, Chester, Moore, Tymon; Allen, Thompson; Campbell, Powell, Wright-Phillips; Maja