12 faulde bir kırmızı çıkmaz mı?

Özellikle Fernandes'e yapılan faullerin karşılıksız bırakılmasına isyan eden Başkan Kıran, "Fernandes'in ayağı şiş, bütün ayağı ödem. Yazık günah, bu insanlar buraya kolay gelmiyor. 12 tane faul bir adama yapılır mı? 12 faul yapılıp bir kırmızı kart çıkmaz mı?" diye tepki gösterdi.

PES ETMEYECEĞİZ

Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe, üst üste aldığı 4 yenilginin ardından 7 hafta aradan sonra düşme hattına geriledi. Başkan Vekili Talat Papatya, ellerindeki avantajı yitirdiklerini söyleyerek, "Tabii ki pes etmeyeceğiz. Henüz hiçbir şey bitmedi. Kasımpaşa maçı ile kötü gidişata 'Dur' dememiz gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapmak için mücadele vereceğiz" dedi.

TARİHİN EN KÖTÜ MALATYASPOR'U

Süper Lig'de 2017-18 yılından beri mücadele eden sonuncu sıradaki Y.Malatyaspor, bu sezon en uzun galip gelememe dönemini geçiriyor. Sarı-siyahlılar, ligde 17 maçtır galip gelememekle beraber 22 golle en az gol atan, kalesinde ise 48 golle en fazla gol yiyen takım istatistiğini de elinde bulunduruyor.