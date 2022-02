UEFA, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle 25 Şubat Cuma günü olağanüstü toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.