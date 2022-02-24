Shevchenko'dan Ukrayna paylaşımı!

45 yaşındaki Ukraynalı futbol efsanesi Andriy Shevchenko, Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaşa soyal medya hesabından büyük tepki gösterdi. Öte yandan diğer Ukraynalı yıldız futbolcular da Rusya'nın açtığı savaşa karşı büyük tepkiler bulundu.

Andriy Shevchenko Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna benim vatanım! Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik! Samimi, çalışkan ve özgürlüğü seven vatandaşlardan oluşan bir millet! Bu bizim en önemli varlığımız! Bugün hepimiz için zor bir zaman. Ama birlik olmalıyız! Birlik içinde kazanacağız! Ukrayna'ya zafer!" açıklaması yaptı.