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Mircea Lucescu'dan Rusya-Ukrayna gerilimine sert tepki!

Son dakika haberleri... Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'ya askeri bir operasyon düzenledi. Dinamo Kiev'i çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu da yaptığı açıklama ile duruma sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:21
Mircea Lucescu'dan Rusya-Ukrayna gerilimine sert tepki!

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyon sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Bir dönem ülkemizde de görev alan Rumen çalıştırıcı, "Oyuncular kendileri ve aileleri için normal olarak korkmuş durumda. Çok fazla yabancımız yok, yabancıların çok olduğu takımlar için büyükelçiliklerin onlardan ayrılmalarını istemesi elbette kötü bir durum. Belaruslu oyuncularım var. Ruslarla arkadaşlar var ve bunu bir tehlike olarak görmüyorlar. Shaparenko eşi ve çocuklarıyla Kiev'de yaşıyor. Ancak saldırıya uğrayan Mariupol'da anne-babası var" dedi.

Ukrayna'dan ayrılmayacağını söyleyen Rumen teknik adam, "Ukrayna'da tüm spor organizasyonları 30 günlüğüne askıya alındı. Korkak değilim ve Kiev'i terk edip Romanya'ya dönmeyeceğim. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar savaşı durdurur. Bunun olabileceğini asla düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

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