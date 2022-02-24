İhale Komisyonu toplanıyor

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihale hakları konusunda Pazartesi günü sonuçlandırılmayan ihale için Yayın İhale Komisyonu, bugün yeniden toplanacak. Komisyon, bugün yapacağı toplantıda teklifleri tekrar gözden geçirecek ve 28 Şubat pazartesi günü nihai kararını vermeye çalışacak. Geçtiğimiz pazartesi günü TFF'den yapılan açıklamada, ihalenin henüz sonuçlanmadığı, bir sonraki toplantının 24 Şubat'ta yapılacağı, kararın ise 28 Şubat'ta verileceği duyurulmuştu. Açıklamada; ihaleye katılan firmalardan toplam 12 revize teklif geldiği vurgulanmıştı.