Haberler Futbol İhale Komisyonu toplanıyor

İhale Komisyonu toplanıyor

Yayın İhale Komisyonu, bugün yeniden toplanacak ve teklifleri tekrar gözden geçirerek, 28 Şubat Pazartesi günü karar vermeye çalışacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
İhale Komisyonu toplanıyor
Süper Lig ve 1. Lig yayın ihale hakları konusunda Pazartesi günü sonuçlandırılmayan ihale için Yayın İhale Komisyonu, bugün yeniden toplanacak. Komisyon, bugün yapacağı toplantıda teklifleri tekrar gözden geçirecek ve 28 Şubat pazartesi günü nihai kararını vermeye çalışacak. Geçtiğimiz pazartesi günü TFF'den yapılan açıklamada, ihalenin henüz sonuçlanmadığı, bir sonraki toplantının 24 Şubat'ta yapılacağı, kararın ise 28 Şubat'ta verileceği duyurulmuştu. Açıklamada; ihaleye katılan firmalardan toplam 12 revize teklif geldiği vurgulanmıştı.
DİĞER
Müge Anlı’da büyük şok! Müge Anlı’da Muhammet Bahçeci’nin cesedinin tanınmaz halde bulunduğu açıklandı!
Ceylan Atınç’la ailesinden gizli evlenen Berk Tanrıverdi'nin şirkete girişi bile yasaklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor