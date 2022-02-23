Hollanda'yı sallıyor

Hollanda'nınFeyenoord ekibinde top koşturan Orkun Kökçü, son dönemdeki performansıyla parmak ısırtıyor. 2022'ye fırtına gibi giren 21 yaşındaki orta saha, takımının son 4 lig maçında 5 gol, 2 asist yaparak takımını sırtladı. Takımın ocak ayında oynadığı Nec Nijmegen karşılaşmasında rakip fileleri havalandıran Orkun Kökçü, şubat ayındaki 3 maçta da gol atma başarısı gösterdi. Sparta Rottertam, Waalwijk ve Cambuur maçlarında birer gol kaydeden milli futbolcu, son iki karşılaşmada ise birer asist yaptı. Ocak ayında ayın futbolcusu seçilen Orkun'un şubatta da aynı ödülü kazanması bekleniyor. Orkun, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmak için playoff'ta 23 Mart'ta karşılaşacağı Portekiz maçında da en büyük kozlarından biri olmaya aday.