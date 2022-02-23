Başkan Erdoğan Senegal'de stadyum açılışına katıldı

Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, ülkede sevgi seliyle karşılandı. Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.

AFRİKALI LİDERLER ORADAYDI

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da törene katıldı. Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere stat zeminine davet edildi.

FUTBOLCULARLA SOHBET ETTİ

Sahaya çıkarken Türkiye'de de forma giymiş bazı futbolcularla sohbet eden Erdoğan, daha sonra orta sahada Sall ve diğer devlet başkanlarıyla pas yaptı. Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Başkan Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı.