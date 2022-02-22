Real Madrid, Barcelona ve Juventus'tan Avrupa Süper Ligi için yeni hamle!

Geçtiğimiz yıl altısı Premier Lig olmak üzere 12 takımın girişimiyle oluşturulan ancak gelen tepkiler üzerine 9 takımın çekildiği Avrupa Süper Ligi için üç takım, çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un sezon öncesi turnuvada bir araya gelebileceği ifade edildi.

ESPN'de yer alan haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek turnuvaya birçok eyaletin ev sahipliği yapmak istediği belirtildi.

MILAN DA OLABİLİR

Avrupa Süper Ligi'ni oluşturan 12 takımdan birisi olan ancak sonrasında ayrılma kararı alan Milan'ın, sezon öncesinde düzenlenecek bu turnuvaya dahil olabileceği ifade edildi.

Haberde, Avrupa Süper Ligi projesini sürdürmek isteyen üç kulübün 2020'de pandemi nedeniyle oluşan kayıpları bu turnuvayla telafi etmek istediği kaydedildi.