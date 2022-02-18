Haberler Futbol Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

Son dakika spor haberleri... Avrupa kupalarında kötü sonuçlar alan temsilcilerimiz, UEFA nezdinde ülke puanının gerilere düşmesine neden olmuştu. 2023-24 sezonu bu açıdan kritik. Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılım hakkı alabilmek için kritik bir eşikten geçiyor. İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 11:08
Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

Türkiye bu sezon toplayacağı puanlarla, 2023-24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılım hakkı alabilmek için kritik bir eşikten geçiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak. İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum...

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

16- TÜRKİYE: 26.900

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

15- DANİMARKA: 26.975

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

14- İSVİÇRE: 29.675

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

13- BELÇİKA: 30.600

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

12- UKRAYNA: 31.800

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

11- SIRBİSTAN: 32.375

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

10- RUSYA: 34.282

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

9- İSKOÇYA: 34.500

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

8- AVUSTURYA: 38.450

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

7- HOLLANDA: 44.900

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

6- PORTEKİZ: 50.382

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

5- FRANSA: 56.748

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

4- ALMANYA: 71.070

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

3- İTALYA: 73.330

Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

2- İSPANYA: 90.713

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