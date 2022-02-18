Son dakika spor haberleri: İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum! Türkiye...

Türkiye bu sezon toplayacağı puanlarla, 2023-24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılım hakkı alabilmek için kritik bir eşikten geçiyor.
Türkiye bu sezon toplayacağı puanlarla, 2023-24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılım hakkı alabilmek için kritik bir eşikten geçiyor.
Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.
Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak. İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum...
1- İNGİLTERE: 100.641