Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth Türkiye'ye mi dönüyor? İspanyollardan flaş iddia

Bir dönem Trabzonpor forması giyen ve Süper Lig 'de gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth 'un yeniden Türkiye 'ye dönebileceği öne sürüldü.

Eldesmarque'de yer alan habere göre Real Sociedad'da kiralık olarak oynayan yıldız golcünün şu ana kadar İspanya'da 3 kulvarda 27 maçta bin 82 dakika sahada kaldığı ve sadece 5 gol attığı belirtildi.