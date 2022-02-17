Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth Türkiye'ye mi dönüyor? İspanyollardan flaş iddia

Bir dönem Trabzonpor forması giyen ve Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth'un yeniden Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü.
Bir dönem Trabzonpor forması giyen ve Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth'un yeniden Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü.
İspanyol basını, Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'un, Almanya'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından benzer bir süreci İspanya'da da yaşadığını vurguladı.
Eldesmarque'de yer alan habere göre Real Sociedad'da kiralık olarak oynayan yıldız golcünün şu ana kadar İspanya'da 3 kulvarda 27 maçta bin 82 dakika sahada kaldığı ve sadece 5 gol attığı belirtildi.
Real Sociedad'ın Menajeri Roberto Olabe'nin Alexander Sörloth'un uyum sorununa dikkat çektiği açıklamalarına da yer verilen haberde Sociedad'ın 16 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu olduğu bildirildi.
Haberin detayında, "Ancak şu anki görüntü sezon sonunda Türkiye'ye geri döneceğini işaret ediyor. Türk medyası onu Trabzonpor ve Beşiktaş'la ilişkilendiriyor." ifadelerine yer verildi.