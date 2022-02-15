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Sheffield United Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'in 25. haftasının erteleme maçında Sheffield United, sahasında Hull City ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Sheffield United - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 11:25
Sheffield United Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 25. hafta erteleme maçında Sheffield United ile Hull City kozlarını paylaşacak.

Sheffield United, mücadele öncesi topladığı 46 puanla 9. sırada bulunuyor. 32 puanı bulunan Hull City ise 19. sırada yer alıyor.

SHEFFIELD UNITED - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere Championship'te 25. hafta erteleme maçı olan Sheffield United - Hull City karşılaşması 15 Şubat Salı (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak. Sheffield United - Hull City maçının yayıncısı bulunmuyor.

SHEFFIELD UNITED - HULL CITY MUHTEMEL 11'LER

Sheffield United: Foderingham; Basham, Egan, Robinson; Bogle, Berge, Norwood, Baldock; Ndiaye; Jebbison, Sharp

Hull City: Ingram; Coyle, McLoughlin, Greaves, Fleming; Longman, Smallwood, Slater, Lewis-Potter; Honeyman; Forss

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