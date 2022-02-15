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Sahne devlerin

PSG ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Sporting Lizbon, Manchester City’yi ağırlayacak. 23.00’teki maçlar, Exxen’den naklen yayınlanacak

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Sahne devlerin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Günün dikkat çeken mücadelesinde Paris-Saint Germain ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'nin yerini alacağı mücadelede, Sergio Ramos sakatlığı nedeniyle olmayacak. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in ise en büyük kozları Karim Benzema ve Vinicius Junior olacak. Günün ikinci maçında Ruben Amorim'le dikkat çeken Sporting Lizbon, evinde Pep Guardiola'nın Manchester City'sini konuk edecek. Saat 23.00'te başlayacak iki mücadele de Exxen'den yayınlanacak. Yarın iki maçın daha oynanacağı son 16'da ilk mücadeleler, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
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