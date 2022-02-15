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Posta pulu Merih!

İtalyanlar, Vlahovic’e adeta yapışan Türk yıldız için bu ifadeyi kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Posta pulu Merih!
Atalanta'da ocak ayının futbolcusu seçilen Merih Demiral, Juventus karşısındaki performansıyla da gündeme oturdu. Juve'nın yeni transferi Dusan Vlahovic'i sahadan silen Türk yıldız için İtalyanlar övgü yağdırdı. Tutto Juve, "Merih'in posta pulu gibi yapışarak sıkı markaj yapması Vlahovic'i mağdur etti" yorumunu yaptı. Calcio Mercato, Juventus karşısındaki performansı için "Dev Demiral" başlığını attı. Yapılan haberde, "Bir hedefi var: Vlahovic'i etkisiz hale getirmek. Türk'ün önsezileriyle ve temaslı savunmasındaki müdahalelerle kazandığı bir savaş oldu. Juventus forvetine birkaç fırsat tanıdı ama maç boyunca dikkat seviyesini yüksek tuttu" değerlendirmesine yer verildi.
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