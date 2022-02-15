Pepe sahada mermi buldu!

Porto ile Sporting arasındaki 5 kırmızı kartlı maçın yankıları sürerken Pepe'nin hakemden saklamaya çalıştığı obje gündem oldu. A Bola, Portekizli yıldızın sahaya atılan mermiyi sakladığını iddia etti. Sporting cephesi ise bu durum sonrası hakem raporunun açıklanmasını talep ediyor.
Porto ile Sporting arasındaki 5 kırmızı kartlı maçın yankıları sürerken Pepe'nin hakemden saklamaya çalıştığı obje gündem oldu. A Bola, Portekizli yıldızın sahaya atılan mermiyi sakladığını iddia etti. Sporting cephesi ise bu durum sonrası hakem raporunun açıklanmasını talep ediyor.