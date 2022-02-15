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Enes Ünal Getafe’yi sırtlıyor

İspanya Ligi'nde Getafe forması giyen Enes Ünal, attığı gollerle takımını ayakta tutuyor. Son olarak Atletico Madrid ağlarına 2 gol bırakan 24 yaşındaki forvet, 13 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandırdı. İlk 10 haftayı boş geçen Enes, ardından performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Takımının en önemli gol ayağı olan milli oyuncu, Getafe'ye bu sezon tam 17 puan kazandırdı. 2016-2017'de Twente'yle yaşadığı en golcü (19) sezona yaklaşan Enes'in, A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçında kadroya dönmesi bekleniyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Enes Ünal Getafe’yi sırtlıyor
İspanya Ligi'nde Getafe forması giyen Enes Ünal, attığı gollerle takımını ayakta tutuyor. Son olarak Atletico Madrid ağlarına 2 gol bırakan 24 yaşındaki forvet, 13 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandırdı. İlk 10 haftayı boş geçen Enes, ardından performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Takımının en önemli gol ayağı olan milli oyuncu, Getafe'ye bu sezon tam 17 puan kazandırdı. 2016-2017'de Twente'yle yaşadığı en golcü (19) sezona yaklaşan Enes'in, A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçında kadroya dönmesi bekleniyor.
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