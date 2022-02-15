Chelsea yolcusu

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Chelsea'nin transfer gündemine girdi. Rüdiger ve Christensen'in alternatifini arayan İngilizler, 25 yaşındaki savunmacıyı liste başına yazdı. Yaz transfer döneminde resmi girişimlerin başlayacağı ifade edildi. Chelsea, başarılı oyuncu için 45 milyon euro'luk teklif vermeye hazır. Leicester'ın da sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Çağlar'dan gelir elde etmek istediği ifade edildi. 2018 yılında Freiburg'dan Leicester City'ye 21 milyon euro'ya transfer olan milli yıldız, kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu. Ada'da 112 maça çıkan Çağlar, 3 kez rakip fileleri sarsarken; 1 de asist yaptı. A Milli Takım formasıyla ise 43 karşılaşmada boy gösterdi. Ay-yıldızlı ekibin savunmadaki vazgeçilmezi olarak rakip ağları 2 kez havalandırdı.