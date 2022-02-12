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Chelsea - Palmeiras 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Chelsea ile Palmeiras kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazanan Chelsea kupanın sahibi oldu. Chelsea'ye şampiyonluğu getiren golleri 55. dakikada Romelu Lukaku ve 117. dakikada penaltıdan Kai Havertz kaydetti. Palmeiras'ın golü 64. dakikada penaltıdan Raphael Veiga'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 22:18
Chelsea - Palmeiras 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali

Chelsea ile Palmeiras, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Abu Dabi'deki Mohammed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Chris Beath düdük çaldı.

Normal süresi karşılıklı gollerle 1-1 sona eren müsabaka uzatmalara gitti. Uzatmalarda bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup eden Chelsea kupayı müzesine götürdü.

Chelsea'ye şampiyonluğu getiren golleri 55. dakikada Romelu Lukaku ve 117. dakikada penaltıdan Kai Havertz kaydetti. Palmeiras'ın golü 64. dakikada penaltıdan Raphael Veiga'dan geldi.

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