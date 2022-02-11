Porto 2-2 Sporting (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Portekiz 1. Ligi'nin 22. hafta karşılaşmasında Porto ile Sporting kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Sporting'in gollerini 8. dakikada Paulinho ve 34'te Santos kaydederken; Porto'nun golleri ise 38'de Vieira ve 78. dakikada Taremi'den geldi. Ayrıca konuk takımda 49. dakikada Coates çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Porto 60 puana yükseldi. Sporting ise 54 puana ulaştı ve 2. sıradaki yerini korudu.

Ligin 23. haftasında Porto deplasmanda Moreirense'ye konuk olacak. Sporting ise Estoril'i ağırlayacak.