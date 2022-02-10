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Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig (CANLI SKOR)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Wolverhampton sahasında Arsenal'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak edliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Peki, Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:06
Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig (CANLI SKOR)

Wolverhampton - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Wolverhampton ile Arsenal kozlarını paylaşacak.

Wolverhampton, mücadele öncesi topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor. 36 puanı bulunan Arsenal ise 6. sırada bulunuyor.

WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Wolverhampton - Arsenal maçı 10 Şubat Perşembe (bugün) saat 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON - ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Saiss, Coady, Kilman; Semedo, Neves, Moutinho, Marcal; Trincao, Jiminez, Podence

Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette

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