Juventus - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Juventus - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İtalya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.
Milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, Juventus ile kozlarını paylaşacak.
İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak yarı finale adını yazdıran taraf olmak istiyor.
JUVENTUS - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Juventus - Sassuolo maçı 10 Şubat Perşembe (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
JUVENTUS - SASSUOLO MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Perin; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Pellegrini; Locatelli, Zakaria, Arthur; Dybala, Vlahovic, Kean
Sassuolo: Pegolo; Mert, Kaan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Defrel