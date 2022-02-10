Felipe Melo'dan transfer sonrası ilk sözler! "Pitbull henüz ölmedi"

Felipe Melo, Fluminense'ye transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Fluminense'nin renklerini savunmak için sahada savaşmak gerekirse Pitbull'un henüz ölmediğini açıkça gösteririm. Ancak, saha dışında artık daha çok labrador gibiyim. Çok uysalım ve aileme bağlıyım." dedi.

Melo, "Sabahları çok erken kalkarım. Küçük köpeğimle yürüyüş yapar, incil okurum. Köpeğimin adı Tartufo. İtalya'dan gelen bir labrador. Onunla çok iyi vakitler geçiriyorum. Sao Paulo'dayken adı Bold olan bir pitbullum vardı. Brezilya'daki en iyi pitbull ödülünü 6-7 kez kazandı. Yakın zamanda onu da yanıma alacağım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

2011 ila 2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Felipe Melo, son 5 sezonu geçirdiği Palmeiras ile yeni sözleşme imzalamadıktan sonra Fluminense ile Aralık 2023'e kadar anlaştı.