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Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Athletic Bilbao sahasında Valencia'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:37
Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Athletic Bilbao - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor.

İki La Liga ekibi Athletic Bilbao ile Valencia, yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak.

İki takım da sahadan avantajlı bir skor elde ederek 2 Mart'ta oynanacak rövanş maçı öncesi finale yükselme yolunda avantaj elde etmek istiyor.

ATHLETIC BILBAO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında oynanacak Athletic Bilbao - Valencia maçı 10 Şubat Perşembe (bugün) TSİ 23.30'da başlayacak. Athletic Bilbao - Valencia maçının yayıncısı bulunmuyor.

ATHLETIC BILBAO - VALENCIA MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Alvarez, Martinez, Berchiche; Berenguer, Vesga, D. Garcia, Muniain; Sancet, Williams

Valencia: Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Comert, Gaya; Foulquier, Soler, Moriba, Gil; Guedes, Duro

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