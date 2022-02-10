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Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası çeyrek final maçında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta sahasında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:35
Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Atalanta - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Fiorentina ile çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak yarı finale adını yazdıran taraf olmak istiyor.

ATALANTA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Atalanta - Fiorentina maçı 10 Şubat Perşembe (bugün) TSİ 20.00'de başlayacak. Atalanta - Fiorentina maçının yayıncısı bulunmuyor.

ATALANTA - FIORENTINA MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Musso; Djimsiti, Merih, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Boga, Malinovskyi; Muriel

Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikone, Piatek, Sottil

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