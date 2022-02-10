Atalanta Fiorentina: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta ve Fiorentina, Gewiss Stadyumu'nda karşılaştı.
Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Fiorentina, 90+3. dakikada bulduğu golle rakibini 3-2 yenmeyi başardı ve yarı finale çıkan taraf oldu.
Fiorentina'ya yarı finale çıkaran golleri 9. (pen) ve 71. dakikalarda Piatek, 90+3. dakikada Milenkovic attı.
Atalanta'nın golleri 30. dakikada Zappacosta, 56. dakikada da Boga'dan geldi.
Fiorentina'da 79. dakikada Martinez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Atalanta'da milli oyuncumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.