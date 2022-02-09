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Rayo Vallecano - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Rayo Vallecano sahasında Real Betis ile karşılaşacak. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 14:56
Rayo Vallecano - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor.

İki La Liga ekibi Rayo Vallecano ile Real Betis, yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak.

İki takım da sahadan avantajlı bir skor elde ederek 3 Mart'ta oynanacak rövanş maçı öncesi finale yükselme yolunda avantaj elde etmek istiyor.

RAYO VALLECANO - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında oynanacak Rayo Vallecano - Real Betis maçı 9 Şubat Çarşamba (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve Tivibuspor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO - REAL BETIS MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suarez, Catena, Rodrigues; Comesana, Valentin; Palazon, Trejo, A Garcia; Falcao

Real Betis: Silva; Sabaly, Ruiz, Bartra, Moreno; Carvalho, Gonzalez; Juanmi, Canales, Fekir; Iglesias

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