Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.

Kupada ilk yarı finalist Amiens'i eleyen Monaco olurken, çeyrek finalde heyecan çarşamba günü oynanacak iki maçla sürecek.

Çeyrek finalde çarşamba günü ilk maç Bergerac ile Versailles arasında oynanacak. Günün ikinci ve son maçında ise Nice ile Marsilya kozlarını paylaşacak.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, adını yarı finale yazdırmak için sahaya çıkacak.

NICE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa Kupası çeyrek finalinde oynanacak Nice - Marsilya maçı 9 Şubat Çarşamba (bugün) TSİ 23.15'te başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

NICE - MARSILYA MUHTEMEL 11'LER

Nice: Bulka; Amavi, Dante, Daniliuc, Bard; Kluivert, Thuram, Schneiderlin, Lemina; Gouiri, Dolberg

Marsilya: Lopez; Lirola, Saliba, Gonzalez, Balerdi; Kamara, Guendouzi; Cengiz, Rongier, Payet; Milik