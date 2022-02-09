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Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan sahasında Lazio'yu konuk edecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 14:59 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 14:59
Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla sürüyor.

Kupada ilk yarı finalist Roma'yı eleyen Inter olurken, ikinci yarı finalist Milan ile Lazio arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.

MILAN - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Milan - Lazio maçı 9 Şubat Çarşamba günü (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

MILAN - LAZIO MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Clabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Leao, Diaz, Messias; Giroud

Lazio: Strakosha; Hysaj, Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Pedro, Zaccagni, Immobile

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