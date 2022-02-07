Orkun boş geçmedi

Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Sparta Rotterdam karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Milli oyuncunun takımı Feyenoord, mücadeleden 4-0'lık zaferle ayrıldı. Orkun bu sezon 33 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Sparta Rotterdam karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Milli oyuncunun takımı Feyenoord, mücadeleden 4-0'lık zaferle ayrıldı. Orkun bu sezon 33 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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