FIFA'dan tarihe geçen ofsayt kararı!

RESMİ MAÇLARDA İLK İPTAL OLARAK TARİHE GEÇTİ!

ESPN'den Dale Johnson'ın haberine göre ilk yarının uzatma dakikalarında Al-Jazira takımından Alameri Zayed'in attığı gol yarı otomatik sistemin ofsayt tespiti ile iptal edildi. Böylece sistem resmi bir turnuvada ilk kez görevini yapmış oldu. Testler başarılı olursa Katar'da uygulanacak Dünya Kupası'na kadar testleri sürdürecek olan FIFA, yeni sistemi resmi olarak tüm dünyada ilk olarak Katar'da uygulamaya başlamayı planlıyor.