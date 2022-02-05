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Burkina Faso Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Burkina Faso ile Kamerun karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burkina Faso Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 14:59 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 14:59
Burkina Faso Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda perdenin kapanmasına son 2 maç kaldı... Dev organizasyonda Senegal ile Mısır finalde eşleşirken, iki takımın mağlup ettiği Burkina Faso ve Kamerun ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçla ilgili tüm detaylar...

BURKINA FASO KAMERUN MUHTEMEL İLK 11'LER

Burkina Faso: Ouedraogo; Kabore, Tapsoba, Dayo, Yago; Toure, Guira, Sangare; Bande, Ouattara, Traore.

Kamerun: Onana; Fai, Moukoudi, Ngadeu, Tolo; Hongla, Anguissa, Ngamaleu, Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting.

BURKINA FASO - KAMERUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçı olan Burkina Faso - Kamerun karşılaşması, saat 22.00'de başlayacak. Ahmadou Ahidjo Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

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