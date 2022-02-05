Aktüel haberler (05.02.2022)

BARÇA'YI ÖZLÜYORUM

Barcelona'dan Paris-Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi, eski takım arkadaşlarına Barça'yı özlediğini söyledi. Arjantinli yıldız geçen hafta Barcelona'ya giderek yakın arkadaşları Busquets ile Alba ile yemek yedi. PSG'ye alışmakta zorlandığını itiraf eden Messi, yemekte Barcelona'daki arkadaşlarını ve ortamı özlediğini ifade etti. 34 yaşındaki süper yıldız, finansal kriterlere takılan Barça'dan sezon başında gözyaşlarıyla ayrıldı.

FRANSA'NIN EN İYİSİ DOĞAN ALEMDAR

Sezon başında Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, Fransa Ligi'nde ocak ayının en iyi genç oyuncusu seçildi. 19 yaşındaki file bekçisi çıktığı üç maçta kalesine gelen 9 isabetli şutun 6'sında gole izin vermemiş, 3 gole ise engel olamamıştı. Rennes genç eldiven için 3.5 milyon euro bonservis ödemişti.

2.5 YIL SONRA ALTIN GELDİ!

Milli güreşçi Ufuk Yılmaz, 2019 Dünya Plaj Oyunlarında gümüş madalya almıştı. Rakibinin yasaklı madde kullandığı tespiti sonrası birinci sıraya yükselerek altın kazandı.

WARRİORS SERİYE BAĞLADI

NBA'de Golden State Warriors, konuk ettiği Sacramento Kings'i 126- 114 yenerek üst üste 8. kez kazandı. Yedi oyuncunun çift haneli sayı ürettiği Warriors'ta Thompson 23 sayı, 7 asist, Curry 20 sayı, 7 asist, Kuminga 18 sayı, 7 ribauntla oynadı.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı. 91 ülkeden sporcuların katıldığı Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış seremonisinde, dünyanın her yanından gelen insanları sembolize eden kar taneleri maketleri taşındı. Olimpiyatlar, 20 Şubat'ta sona erecek.

KANARYA FARKLI

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: Sorgun-Ziraat Bankkart: 1-3. Günün programı: 13.00: Cizre Belediye- Tokat Bld. Plevne, 15.00: Halkbank-Solhan, 16.00: Arkas-Galatasaray, 19.00: Afyon Belediye-Spor Toto.

POTADA HEYECAN SÜRÜYOR

ING Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftası bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Saat 13.00'teki Pınar Karşıyaka- Gaziantep maçıyla start alacak günün programı şu şekilde: 15.30: Afyon Belediye-Merkezefendi Belediye, 18.00: Büyükçekmece- Darüşşafaka, 20.15: Tofaş-Bahçeşehir Koleji.

ASLAN'A MERSİN ŞOKU: 62-65

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray, evinde Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 65-62 mağlup oldu. Aslan, 7. yenilgisini alırken; lider Yenişehir 13. galibiyetini kazandı. Bugün ise 2 maç var: 13.00: Çankaya Üni.-Antalya, 14.00: Elazığ İl Özel İdare-Ormanspor.