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Kamerun - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kamerun ile Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Mısır karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kamerun - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 16:07
Kamerun - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Kamerun - Mısır maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final müsabakasında Kamerun ile Mısır karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kamerun - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAMERUN - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kamerun - Mısır maçı 3 Şubat Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Mücadele CAF TV Youtube kanalından canlı yayınlancak.

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