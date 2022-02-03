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Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao - Real Madrid zorlu maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 15:21
Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Çeyrek final maçında Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Real Madrid 3 Şubat Perşembe günü saat 23:30'te Tivibu Spor 2'te canlı yayınlanacak.

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