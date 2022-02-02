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ÜÇ AYLAR İBADETLERİ | Üç aylar ibadetleri neler? Üç aylarda hangi dualar edilir? Recep ayı ibadetleri

RECEP AYI İBADETLERİ - Recep ayına giriş yaptık. Mübarek üç ayların ilk gününde milyonlarca müslüman ibadet ediyor, sevdiklerine güzel dualar ve mesajlar gönderiyor. Birçok kişi arama motorlarında Recep ayı ve üç aylar ile ilgili araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda, Regaip kandili ne zaman?, Regaip kandili nasıl ibadet edilir?, Recep ayı ibadet ve zikirleri, Regaip kandili ifadeleti yer alıyor. Peki, Üç aylar ibadetleri neler? Üç aylarda hangi dualar edilir? Recep ayı ibadetleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 18:04
ÜÇ AYLAR İBADETLERİ | Üç aylar ibadetleri neler? Üç aylarda hangi dualar edilir? Recep ayı ibadetleri

Mübarek üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) geldi çattı. 2 Şubat Çarşamba Recep ayının ilk günü... Milyonlarca müslüman bu mübarek zamanlarda nasıl ibadet edeceğini merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Üç aylar ibadetleri neler? Üç aylarda hangi dualar edilir? Recep ayı ibadetleri...

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylarda milyonlarca müslüman ibadet eder. HZ. Muhammed (S.A.V) recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

ÜÇ AYLARDA PEYGAMBERİMİZ HANGİ DUAYI ETMİŞTİR?

Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:

"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

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