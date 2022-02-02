İSTANBUL İFTAR SAATİ | İstanbul iftar vakti ne zaman? İftara ne kadar kaldı? İstanbul namaz saatleri

Müslümanların ibadet ederek geçirdiği mübarek 3 aylar bugün itibarıyla başladı. 3 Şubat Perşembe günü ise Regaip Kandili... Dini günler takvimine göre 2 Şubat Çarşamba başlayan Recep ayının ilk gününde bazı vatandaşlar ibadetini oruç tutarak yerine getiriyor. Bu vesile ile İstanbul iftar vakitleri merak ediliyor. İşte detaylar...

2 ŞUBAT 2022 İSTANBUL İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?⏰

Diyanetin sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da bu akşam ezan saat 18.28'de okunacak. İkindi ezanının saati 16.03, yatsı ise 19.50...

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2022 YILINDA HANGİ KANDİL HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma