💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte 2 Şubat Çarşamba Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği 2 Şubat 2022 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanacak. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli olacak.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLDİ? ÇILGIN AYISAL LOTO NEREDEN İZLENİR?
2 Şubat tarihinde yapılacak Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı yaşanacak. Bir sonraki çekiliş 5 Şubat Cumartesi günü yapılacak.
31 OCAK CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI