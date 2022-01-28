Aktüel haberler (28.01.2022)

JUVE HAREKETLİ

Fiorentina'dan 70 milyon euro'ya Sırp yıldız golcü Vlahovic'i almaya hazırlanan Juventus'un Alvaro Morata'nın Barcelona'ya transferi için yeşil ışık yaktığı belirtildi. İspanyol basınında, Vlahovic transferinden önce Morata'ya izin vermeyen İtalyan devinde golcü futbolcunun gidişine artık onay çıktığı belirtildi. 29 yaşındaki İspanyol golcünün bonservisine sahip olan Atletico Madrid'in de transferle ilgili bir sıkıntı yaratmayacağı vurgulandı. Öte yandan son dönemde finansal fair-play anlamında zor günlerden geçen Barcelona'nın, İspanyol yıldızın maaşı için yeteri kadar bütçesinin olmadığı da iddialar arasında

ŞAMPİYON BUCKS'A CEDİ DARBESİ!

NBA'de Cleveland Cavaliers, milli oyuncumuz Cedi Osman'ın üstün performansı ile son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 115- 99 yendi. Cavaliers'ta 34 dakika süre alan Cedi Osman, 23 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performansıyla adından söz ettirdi. 6 isabetli üçlükle bu alanda kariyer rekorunu kıran Cedi, NBA'deki toplam ribaunt sayısını yine bu maçta bine çıkardı. Cavaliers, son 10 maçtaki 8. galibiyetine ulaştı.

MESSI ATLATAMADI

PSG'nin yıldızı Messi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı koronavirüsün etkilerini atlatamıyor. Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Scaloni, Güney Amerika Elemeleri'nde bugün Şili ve 2 Şubat'taki Kolombiya maçları için kadroya almadığı Messi için, "Messi'nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Kovid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti" dedi.

AVUSTRALYA'DA BARTY-COLLİNS FİNALİ

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinin adı belli oldu. Dünya 1 numarası Avustralyalı Barty, yarı finalde 51. sıradaki ABD'li Keys'i 6-1 ve 6-3'le yenip finale çıktı. 27. sıradaki ABD'li Collins de Polonyalı 7 numara Swiatek'i 6-4 ve 6-1'le geçerek Barty'nin rakibi oldu. Avustralya'da 1980'den beri finale yükselen ilk ev sahibi kadın tenisçi Barty, O'Neil'dan 44 yıl sonra kazanan ilk ev sahibi olmak istiyor

G.SARAY-SORGUN BLD

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında; 5. sıradaki Galatasaray, 9. sıradaki Sorgun Belediyesi'ni konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

POTADA İHALE SÜRECİ

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 2022-23, 2023- 24 ve 2024-25 için düzenlenecek lig faaliyetlerinin yurt içi görsel işitsel hakları için teklif alma süreci başladı. Yayın ihalesiyle ilgilenen kuruluşlar, 1 Mart Salı günü saat 16.00'ya kadar federasyona müracaat edebilecek.