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Hull City'nin yeni hocası Şota Arveladze oldu!

Hull City'de Grant Samuel McCann ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Şota Arveladze getirildi. Championship ekibi, Gürcü hoca ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 22:41 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 22:54
Hull City'nin yeni hocası Şota Arveladze oldu!

Hull City'de Grant Samuel McCann ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Şota Arveladze getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hull City'e imzası sonrasında kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Şota, şu ifadeleri kullandı:

Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Futbolda olan herkesin İngiltere'de çalışmak istediğine inanıyorum. Gerçekten çok mutluyum, ailem çok gururlu.

ÇOK MOTİVEYİM

Çok motiveyim. Bu kulübün sahip olduğu futbolcularla, genç yeteneklerle ve kaliteyle iyi şeyler yapabileceğini göstermeye açım.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Hücum futbolu oynamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ana hedefimiz her zaman kazanmak olacak.

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