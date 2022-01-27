Hull City ilk transferini yaptı! Regan Slater

İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Regan Slater ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Orta saha oyuncusu Slater, ocak transfer döneminde yaptığımız ilk transfer oldu." denildi.
2020/21 sezonunu Hull City'de kiralık olarak geçiren Slater, 34 maçta forma giymişti ve sezon sonunda kulübü Sheffield United'a dönmüştü.
Hull City, 24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship Ligi'nde 29 puanla 19. sırada yer alıyor.