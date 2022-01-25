Alt liglerden haberler (25.01.2022)

ALTIPARMAK KOCAELİ'DE

Mustafa Reşit Akçay'ın, Samsunspor yenilgisi sonrasında görevi bıraktığı Kocaelispor yeni teknik adamını buldu. Yeşil-siyahlılar, son olarak Samsunspor'da görev yapan Mehmet Altıparmak'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 52 yaşındaki hoca, kariyerinde Konya Şeker, Altay, Kartal, Y. Malatya, Alanya, Denizli, Gümüşhane, Elazığ, Erzurum, Gazişehir, Akhisar, Hatay, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve son olarak Samsun'u çalıştırdı. 1. Lig'de 3 kez şampiyonluk yaşayan Altıparmak, 8 maç çalıştırdığı Samsunspor'daki görevinden Ekim 2021'de ayrıldı

DADAŞ'TA İLK ADAY KOŞUKAVAK

Erkan Sözeri'nin görevden ayrıldığı BB Erzurum'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Mavi-beyazlılar, Yalçın Koşukavak'ı listesine ekledi. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran 49 yaşındaki hocayla görüşmeler başladı. Koşukavak Denizli, Altay, Bursa gibi takımları çalıştırmıştı.

ALTINORDU PİYANGO BULDU

Altınordu, son 6 ayda 6 oyuncusundan para kazanmayı başardı. Enis Destan'ı Trabzonspor'a 600 bin euro'ya gönderen İzmir ekibi, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Erhan Erentürk, Burak İnce ve Yiğit Emre Çeltik'in transferlerinden yaklaşık 30 milyon TL gelir elde etti.

YENİDEN ERTELENDİ

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Eyüpspor-Bursaspor mücadelesi, dün yine oynanamadı. TFF'den yapılan açıklamada, mücadelenin hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. Karşılaşma 12. dakikadan itibaren oynanacak.

SİNAN KIRŞEHİR'DE

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırşehir Belediyespor, kadrosunu güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, Turgutluspor'dan Sinan Özkara'yla anlaşmaya vardı. Kariyerine Almanya'da başlayan 25 yaşındaki gurbetçi stoper, 2018'de Anadolu Selçukspor'la Türkiye'ye geldi. 2020'de Turgutluspor'a imza atan Sinan, 17 maçta forma giydi ve 1 kez ağları sarstı.

SAMSUN'DA ÇAPA İDDİALI

Son olarak Kocaelispor'u 3-0 mağlup eden Samsunspor, araya moralli girdi. Teknik Direktör Fuat Çapa, "Son maçlarda yükselen bir grafiğe sahibiz. Bunu sürdürmek için çok çalışacağız. İlk hedefimiz play-off potasına dahil olmak. Daha sonra üst sıraları istiyoruz" diye konuştu.

OLATUNBOSUN MENEMEN'DE

Transferde atağa kalkan Menemenspor, eski oyuncusu Sikiru Olatunbosun'la prensipte anlaşma sağladı. Mısır ekibi Smouha'dan ayrılan 26 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, hafta içinde İzmir'e gelecek. Menemen'e 2019-2020'de gelen Olatunbosun, 1.5 sezonda 33 maça çıktı. 3 gol ve 2 asistle oynadı. Daha sonra ise Ankaraspor'a imza attı.

YİĞİTHAN GÜVELİ 2.5 YIL ADANA'DA

Flaş isimlerin peşinde koşan Adanaspor, savunma hattına takviye gerçekleştirdi. Turuncu-beyazlılar, son olarak Ümraniyespor forması giyen Yiğithan Güveli'yi renklerine bağladı. 23 yaşındaki stoper, 2.5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Yiğithan ilk yarıda Ümraniyespor formasıyla ligde 2, kupada ise 3 maçta görev yaptı.