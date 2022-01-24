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SPOR HABERİ - Yattara 5 yıl sonra yeşil sahalarda! İşte yeni takımı...

Spor haberi... Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen yıldız futbolcu Yattara 5 yılın ardından yeşil sahalara geri döndü. 41 yaşındaki Gineli yıldız, Denizli Süper Amatör Küme ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşma sağlarken, maç başı 350 lira alacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:52 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:42
SPOR HABERİ - Yattara 5 yıl sonra yeşil sahalarda! İşte yeni takımı...

Denizli Süper Amatör Küme A Grubu'nda 24 puanla lider durumda bulunan Yeşil Çivril Belediyespor büyük bir bomba patlattı. Denizli temsilcisi Trabzonspor'la özdeşleşen forvet İbrahim Yattara ile anlaştı. Yönetim, 5 yıl sonra yeşil sahalara dönen 41 yaşındaki Gineli futbolcuya maç başı 350 lira verecek.

GİNELİ YILDIZ MAÇTAN MAÇA GELECEK
Gökyaş, "Yattara yarın Çivril'e gelecek ve anlaşmaya imza atacağız. İstanbul'da olan Yattara maç günü Çardak havaalanına inecek ve 100 kilometre mesafede ki ilçemize gelip maçını oynadıktan sonra akşam uçağı ile dönecek. Yattara sayesinde tribüne daha çok taraftarımız gelecektir. Ayrıca forma satışından kulübe gelir bekliyoruz. Hedefimiz 3. Lig" dedi. Yeşil-beyazlı ekipte maç başı 350 lira alacak olan Yattara'nın geliş-gidiş uçak biletlerinin sponsor Ahmet Kılıç tarafından karşılanacağı ve havaalanından ilçeye kadar özel araçla gelip gideceği belirtildi.

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