Ersun Yanal ve Vedat Muriqi yeniden bir araya geliyor! Flaş iddia

Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Ersun Yanal 'la ilgili Kosova basınından bir son dakika haberi yazıldı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'la yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlamayan 60 yaşındaki çalıştırıcının, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktörleri arasında olduğu vurgulandı.

Kosovan Footy tarafından yapılan haber kısa süre içerisinde sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerinde daha önce; Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'da görev aldı.