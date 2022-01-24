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Ersun Yanal ve Vedat Muriqi yeniden bir araya geliyor! Flaş iddia

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor, A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan Ersun Yanal için flaş bir iddia gündeme geldi. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal'a, sürpriz bir talip olduğu ifade edildi. Aktarılan bilgilere göre Kosova milli takımı için teknik direktör adayları arasında Ersun Yanal da var. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:34
Ersun Yanal ve Vedat Muriqi yeniden bir araya geliyor! Flaş iddia

Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Ersun Yanal'la ilgili Kosova basınından bir son dakika haberi yazıldı.

Ersun Yanal ve Vedat Muriqi yeniden bir araya geliyor! Flaş iddia

Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'la yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlamayan 60 yaşındaki çalıştırıcının, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktörleri arasında olduğu vurgulandı.

Ersun Yanal ve Vedat Muriqi yeniden bir araya geliyor! Flaş iddia

Kosovan Footy tarafından yapılan haber kısa süre içerisinde sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerinde daha önce; Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'da görev aldı.

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