Caen - Ajaccio maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ligue 2'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 22. hafta maçında Caen ile Ajaccio kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Caen, topladığı 22 puanla 16. sırada yer alıyor. 41 puanı bulunan ve zirve mücadelesi veren Ajaccio ise lider Toulouse'un 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

CAEN - AJACCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa Ligue 2'nin 22. haftasında oynanacak Caen - Ajaccio maçı 24 Ocak Pazartesi (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.