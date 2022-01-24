Alt liglerden haberler (24.01.2022)

TAHTAYI AÇTILAR

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son sırada bulunan Sancaktepe transfer tahtasını açtı. İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda geçmiş dönem borçlarının ödendiğini ve transfer tahtasını açtığını takviye yapılacağını ifade etti.

SAMSUN İZİNDE

Spor Toto 1. Lig'de lige verilen bir hafta ara sonrası Samsunspor takımına 3 gün izin verildi. Kocaelispor'u 3-0 mağlup ederek morallenen Kırmızı Şimşekler, ara sonrası 5 Şubat Cumartesi günü Keçiörengücü'ne konuk olacak.

14 MAÇ ERTELENDİ

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle bu hafta Spor Toto 1. Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de 14 maç ertelendi. Ertelenen karşılaşmaların ne zaman yapılacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihte açıklanacak.

BERKAY BİTTİ

Kocaelispor, 31 yaşındaki deneyimli stoper Berkay Dabanlı'yı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Altyapısını Almanya'da tamamlayan futbolcu, Türkiye'de daha önce Kayserispor, Eskişehirspor ve Boluspor formalarını da terletmişti.

MANİSA FK NEFES ALDI

Evinde 1-0 geri düştüğü maçta G.Birliği'ni 3-1 yenen Manisa FK, 2'de 2 yapıp çıkışını sürdürdü. Teknik direktör Turgay Altay, "Hem psikolojik hem de iç sahada rakiplerimize karşı kurduğumuz üstünlük açısından önemliydi" dedi.