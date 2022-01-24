Adana Demirsporlu Mario Balotelli'ye İtalya milli takımı müjdesi!

Adana Demirspor'un yıldı futbolcusu Mario Balotelli, gösterdiği performansın ardından İtalya Milli Takımı'na geri dönme hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, yaklaşık 3 yıl aradan sonra Balotelli'yi önümüzdeki milli maç arasında aday kadroya yazacak.

Son olarak Eylül 2018'de İtalya'nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli formayı giyen 31 yaşındaki forvet, uzun süredir istediği formaya yeniden kavuşacak. Roberto Mancini ile kulüp kariyerinde Inter ve Manchester City'de de çalışan Balotelli, bu sezon Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıkarken 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'nda ise 36 maçta 14 kez ağları sarstı.

VINCENZO MONTELLA NE DEDİ?

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-0 yendikleri maçın ardından Balotelli konusunda, "Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na gider mi, gitmez mi bilmiyorum ama giderse süper olur, ödül olur. Başkanımıza da ödül olur, ona çok inandı ve buraya getirdi. Bu konuyla ilgili bir şeyler var. Mancini ile yakın arkadaşız, aramızda konuşuyoruz. Gitmesini isterim." sözlerini kullandı.

