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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki Beşiktaş Vodafone-1207 Antalyaspor maçı ertelendi!

Son dakika spor haberleri... Son dönemlerde yurt genelinde artan kar yağışları, futbol müsabakalarını etkiliyor. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu 7. haftasında Beşiktaş Vodafone ile 1207 Antalyaspor arasında oynanması planlanan mücadelenin ertelendiği açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 13:54
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki Beşiktaş Vodafone-1207 Antalyaspor maçı ertelendi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu 7. haftasında Beşiktaş Vodafone ile 1207 Antalyaspor arasında bugün oynanması gereken karşılaşma, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız ile 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü arasında bugün saat 13.00'te Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanması planlanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 7. hafta müsabakası, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.



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