Aktüel haberler (23.01.2022)

ING Basketbol Süper Ligi'nde Semt 77 Yalovaspor, deplasmanda Afyon Belediye'yi 33 sayı farkla 106-73 mağlup etti. Bu sonuçla Yalova ligde 5. galibiyetini, Afyon ise 15. yenilgisini yaşadı. Gaziantep, deplasmanda Merkezefendi Belediye'yi 80-64'le yenmeyi başardı.



AXA Sigorta Efeler Ligi 16. haftasında dün 4 maç vardı. Arkas, Solhan'ı evinde 3-1, Halkbank da konuk ettiği Afyon'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe evinde Tokat Belediyesi Plevne karşısında 3-1'le şok bir yenilgi yaşadı. Altekma ise Sorgun'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.



Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği PTT'yi 3-0 (26-24, 25-17, 25-20) yendi. Bugün ise 4 maç var: Yeşilyurt-THY (13.30), Bolu Bld.- Mert Grup (16.00), Kuzeyboru-Galatasaray HDI (17.00), Fenerbahçe Opet-Vakıfbank (17.00).



Man. City menajeri Guardiola'nın kontratı Haziran 2023'te bitiyor. İspanyol çalıştırıcı, sözleşmesi bitmeden hiçbir kulüple görüşmeyeceğinin sözünü verdi. Pep, "Enerjimi kaybettiğimde bırakırım. Ama kulübe ihanet etmem" dedi.